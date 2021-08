सट्टे व नशे के जाल मे झकड़ रहे युवा

Young people falling in the trap of betting and drugs मांडलगढ़ कस्बे में सट्टा, स्मैक व अनैतिक कार्यों पर नकेल कसी जाए। पुलिस, कस्बे को लगे इन तीन अभिशाप से मुक्त कराने का कार्य प्रमुखता से करें । यह बात कस्बे के युवाओं ने राजस्थान पत्रिका के पुलिस-पब्लिक संवाद कार्यक्रम के तहत सोमवार को कही।

भीलवाड़ा। मांडलगढ़ कस्बे में सट्टा, स्मैक व अनैतिक कार्यों पर नकेल कसी जाए। पुलिस, कस्बे को लगे इन तीन अभिशाप से मुक्त कराने का कार्य प्रमुखता से करें । यह बात कस्बे के युवाओं ने राजस्थान पत्रिका के पुलिस-पब्लिक संवाद कार्यक्रम के तहत सोमवार को कही। Young people falling in the trap of betting and drugs

मांडलगढ़ पुलिस थाना परिसर में थाना प्रभारी मनोज जाट के सानिध्य में आयोजित संवाद में युवाओं ने कहा कि कस्बे में बेखौफ होकर माफि या सट्टा खेल रहा है। स्मैक बेची जा रही है, जिससे कस्बे की आने वाली पीढ़ी को दीमक लग रही है । थाना प्रभारी जाट ने कहा कि पुलिस के प्रयासों में कोई कमी नहीं है, क्षेत्र के लोगों को भी सहयोग करना चाहिए।

संवाद कार्यक्रम में युवाओं की पीड़ा थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ परिवार को लेकर नहीं जा सकते हैं। नगर पालिका द्वारा निर्मित महाराणा प्रताप उद्यान का लुफ्त कस्बे वासी नहीं उठा पा रहे हैं। उनका कहना था कि सट्टा, स्मैक व वेश्यावृत्ति का पूर्ण रूप से खात्मा हो तभी मांडलगढ़ वापस अपना पुराना जीवन जी सकेगा। संवाद में पुलिस वाहन का दुरुपयोग का आरोप भी लगाया गया।

सीसी कैमरे दुरुस्त हो, गश्त सुधरें

संवाद में पुरानी आबादी में पुलिस चौकी शुरू करने, सीसी कैमरे दुरुस्त कराने, किले मंदिर व शमशान घाट पर नगरानी कर नशेडियों की धरपकड़ करने व रात्रि गश्त को मजबूत करने की मांग भी उठी। संवाद में नगर पालिका अध्यक्ष जफ र टांक, नरेगा कार्मिक संघ प्रदेश अध्यक्ष अशोक वैष्णव, बार एसोसिएशन अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह चारण, रतन लाल खटीक, रामगोपाल ब्रह्मभट्ट, नीलकमल पटवा, अकरम आसाम, मुकेश व्यास, पार्षद हर्षित पवार, संजय पोरवाल, दीनबंधु भट्ट, प्रदीप व्यास, सुनील पोरवाल मौजूद थे। Young people falling in the trap of betting and drugs