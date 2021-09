थानेदार बनने में नहीं दिखा युवाओं में जोश

Youth did not show enthusiasm in becoming a police officer at bhilwara राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा बुधवार को संपन्न हुई। परीक्षा में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से करीब दस हजार अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया।