टायर ट्यूब पहनकर पार कर रहा था नदी, अचानक बिगड़ा बैलेंस, हुई दर्दनाक मौत

गांव में एक युवक की देर रात्रि नदी में डूबने से मौत हो गई। युवक टायर ट्यूब पहन कर नदी पार कर रहा था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।