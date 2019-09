हादसे में युवक की मौत, तीन घायल, शव उठाने से इनकार, सात घंटे चला प्रदर्शन

भीलवाड़ा.गुलाबपुरा।

आंगूचा के पास हादसे में शुक्रवार को कार में सवार युवक की मौत हो गई Youth killed in accident व तीन जने घायल हो गए। three injured परिजनों और गुर्जर समाज के लोगों ने जिंक अधिकारियों पर जीप चढ़ाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। शव उठाने से इनकार refusal to take dead body कर 7 घंटे तक मुआवजे और कार्रवाई की मांग पर महात्मा गांधी अस्पताल मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया। रात तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। उधर, परिजनों की ओर से रात तक गुलाबपुरा थाने में रिपोर्ट नहीं दी गई थी। पुलिस जीप चढ़ाने के आरोप को सही नहीं मान रही। उसका कहना है कि कार रेलवे फाटक से टकराई।

थानाप्रभारी सत्येन्द्र नेगी ने बताया कि शुक्रवार दोपहर आंगूचा से जिंक Hindustan Zinc के बीच रेलवे फाटक के निकट कार में चार जने घायल मिले। एम्बुलेंस से उनको गुलाबपुरा अस्पताल लाया गया। चारों को भीलवाड़ा bhilwara रैफर कर दिया। यहां पहुंचने पर बीलिया कलां (शाहपुरा) भैरूलाल गुर्जर (24) की मौत हो गई। भैरूखेड़ा निवासी रामलाल सुथार, ढोकलिया निवासी दिनेश गुर्जर और खामोर निवासी राजू बावरी को भर्ती कराया गया। राजस्थान गुर्जर महासभा के पूर्व जिलाध्यक्ष उदयलाल भडाणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाज के लोग मोर्चरी के बाहर जमा हो गए। जिंक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग पर शव उठाने से इनकार कर दिया। गुलाबपुरा से थानाप्रभारी नेगी, मांडल थानाप्रभारी गजेन्द्रसिंह तथा शाहपुरा थानाप्रभारी भजनलाल को अस्पताल भेजा गया, लेकिन रात तक सहमति नहीं होने से पोस्टमार्टम नहीं हुआ।

स्थानीय को मिले तवज्जो, नौकरी मांगने जा रहे थे

भड़ाणा ने आरोप लगाया कि चारों युवक नौकरी के लिए आवेदन करने हिन्दुस्तान जिंक Hindustan Zinc जा रहे थे। रास्ते में जिंक के अधिकारियों ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी। मृतक और उसके साथियों ने एक माह पूर्व भी क्षेत्र के लोगों को पचास प्रतिशत नौकरी देने की मांग के लिए ज्ञापन दिया था। आरोप है कि जिंक अधिकारी गुस्सा पाले बैठे थे। घटना के बाद माहौल को देखते हुए आंगूचा स्थित जिंक के बाहर जाप्ता तैनात कर दिया गया।



पुलिस ने बदला वाहन

जिंक Hindustan Zinc अधिकारियों ने युवकों पर कार चढ़ाई। इससे उनकी मौत हुई। कार्रवाई की मांग कर रहे है। कार्रवाई नहीं करने पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मांग रखी जाएगी। पुलिस ने जिंक Hindustan Zinc का वाहन बदलकर कह रही है कि टक्कर लगने क्षतिग्रस्त होता, लेकिन एक भी जगह से टूट-फूट नहीं है। - उदयलाल भडाणा, पूर्व जिलाध्यक्ष, राजस्थान गुर्जर महासभा

फाटक से टकराई कार

कार रेलवे फाटक से टकराई थी। इससे युवक की मौत हुई। परिजनों ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। रिपोर्ट देंगे, तो जांच करवा कार्रवाई करेंगे। सत्येन्द्र नेगी, थानाप्रभारी, गुलाबपुरा