युवा रात में भोजन नहीं करें— मुनि सुधा सागर

बिजौलिया। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया कस्बे में रविवार को सर्वार्थसिदिृध अनुशीलन युवा विद्वत संगोष्ठी का समापन हुआ। मुनि सुधा सागर ने सभी प्रतिभागियों का आलेख वाचन सुनने के बाद कहा कि सभी युवा विद्वान रात में भोजन का त्याग का संकल्प लें। इससे पूर्व परीक्षा आयोजित की गई। श्रमण संस्कति संस्थन के पांच विदृवानों का सम्मान किया गया। रात में क्षुण गम्भ्ज्ञीर सागर के सान्निध्य में हस्तलेखन, मुद्रा प्रतियोगिता के पारितोषितक वितरित किए गए।

बरसनी. प्रजापति समाज की कुलदेवी श्री श्रीयादे माता मंदिर परिसर में रविवार को श्री दक्ष प्रजापति श्रीयादे सेवा समिति की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में 205 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक जब्बर सिंह सांखला थे। अध्यक्षता श्री यादे मंदिर अध्यक्ष लादूलाल एडी ने की। विशिष्ट अतिथि प्रजापति समाज जिलाध्यक्ष मोहनलाल प्रजापति, भाजपा ग्रामीण मण्डल अध्यक्ष नरेश कुमार साण्ड, समाज सेवी दिनेश कुमार तोषनीवाल, भामाशाह राधेश्याम प्रजापति, एसपी मधुकर (मध्यप्रदेश), सरपंच अशोक कुमार तलाइच, नवयुवक संस्थान भीलवाड़ा के कन्हैया लाल प्रजापति, समाज के शिक्षा मंत्री सोहनलाल प्रजापति, हरजीराम गुर्जर, चुन्नीलाल, सांवर लाल व मुकेश कुमार बरसनी थे।