Youth stabbed to death in Bhilwara भीलवाड़ा में युवक की चाकू घोंप कर हत्या, पुलिस अलर्ट

पुलिस के अनुसार न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले आदर्श तापड़िया (22) पुत्र ओम प्रकाश तापड़िया को बुधवार रात करीब साढ़े दस बजे कुछ युवकों ने एक मिठाई की दुकान के बाहर बुलाया। यहां उन्होंने युवक पर चाकू से हमलाकर दिया। उसे घायलावस्था में उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का पिता ओमप्रकाश भीलवाड़ा का हिस्ट्रीशीटर था, जिसकी मृत्यु हो चुकी हैं। Youth stabbed to death in Bhilwara, police alert

जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रीय जयपुर पुलिस मुख्यालय पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने गए हुए थे। वह भी जयपुर से रवाना हो कर अब सीधे घटना स्थल पर पहुंचेंगे। इधर, घटना के बाद शहर एवं जिले में पुलिस बल को अलर्ट कर दिया गया है। जिला कलक्टर आशीष मोदी भी सीएमओ के सम्पर्क में है। Youth stabbed to death in Bhilwara, police alert

