हाईकोर्ट की पट्टों पर रोक के बाद जोन सेक्टर प्लान को लगे पंख

Zone Sector Plan got wings after ban on High Court leases भीलवाड़ा शहर के पांचों जोन का प्लान नवम्बर माह तक तैयार हो जाएंगे। इन्हीं जोन सेक्टर के आधार पर नगर विकास न्यास के साथ ही नगर परिषद भी योजना व गैर योजना क्षेत्र के लिए आवासीय पट्टे जारी कर सकेंगे।