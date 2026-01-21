150 करोड़ के बायपास पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का गर्डर गिरा, बड़ा हादसा टला

भिण्ड. निर्माणाधीन बायपास रोड पर धरई गांव के रास्ते पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर क्रेन की मदद से रखा गया आरसीसी का गर्डर क्रेक होकर जमीन पर गिर गया। हादसे में एक श्रमिक के घायल होने की खबर है, जिसका कहीं प्राइवेट उपचार कराया जा रहा है। हादस के समय पैडस्टल पर चार लोग बताए थे, जिनमें से एक नीचे गिर गया।
दोपहर बाद करीब 3.45 बजे से हादसा हुआ। जिससे बंबा की ओर से आकर धरई के लिए जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो गया। घटना की जानकारी लगते ही पीपरी सर्किल के नायब तहसीलदार देवेंद्र सिंह तोमर मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक तौर पर बताया गया कि क्रेन से रखते समय गर्डर फिसल जाने से नीचे गिर गया। हालांकि लोगों ने गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए, लेकिन तोमर ने कहा कि यह तो विशेषज्ञ टीम जांच करने के बाद ही कोई राय देगी। एनएचएआई इस बायपास का निर्माण करीब 148 करोड़ रुपए की लागत से करवा रही है, जिसके तहत मंगलवार को आरसीसी का गर्डर पैडस्टल पर रखते समय हादसा हो गया। मौके पर मौजूद धरई गांव के किसान कायम सिंह ने बताया कि करीब 3.35 बजे से गर्डर पैडस्टल पर रखा गया था, जिस पर चार श्रमिक भी पैडस्टल पर चढ़े थे, जिनमें से एक गिर गया, जिसे उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन जिला अस्पताल में वह नहीं पहुंचा है। हालांकि नायब तहसीलदार ने किसी के घायल होने की जानकारी से इनकार किया है। हादसे के तुरंत बाद गैस कटर मंगवाकर गर्डर को काटने का काम शुरू करवा दिया गया है। नायब तहसीलदार का दावा है कि रात में ही इसे हटाकर रास्ता खोल दिया जाएगा।
बायपास का निर्माण 21.5 किलोमीटर लंबा कराया जा रहा है। अटेर रोड पर मुरली-पुरा जवासा मोड़ से धरई, पुर के पास लश्कर रोड को क्रॉस कर भारौली रोड को पार करते हुए लहार रोड पर बाराकलां-मानपुरा के पास जुड़ेगा। इसका निर्माण कार्य बरसात तक पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। बायपास मार्ग में 84 छोटे-बड़े पुल-पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है। जिसकी लागत करीब 148 करोड़ रहेगी।
हादसे के वक्त सक मजदूर तो नीचे गिर गया और दूसरा गिरने वाले गर्डर पर ही फंस गया, जिससे बाद में हिटैची के सूपा में बैठाकर नीचे उतारा गया। हालांकि इसकी जानकारी एनएचएआई प्रबंधन और प्रशासन देने से बच रहा है।
मशीन से गर्डर रखते समय तकनीकी चूक से यह हादसा हुआ है।
आरके ठाकुर, जीएम एसकेएस इन्फ्रा, निर्माण एजेंसी
निर्माणाधीन बायपास के फ्लाईओवर का एक स्लैब फिसलने से गिरने की प्रारंभिक खबर मिली है। जांच कराई जाएगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
देवेंद्र सिंह तोमर, नायब तहसीलदार, पीपरी
