150 करोड़ के बायपास पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का गर्डर गिरा, बड़ा हादसा टला

दोपहर बाद करीब 3.45 बजे से हादसा हुआ। जिससे बंबा की ओर से आकर धरई के लिए जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो गया। घटना की जानकारी लगते ही पीपरी सर्किल के नायब तहसीलदार देवेंद्र सिंह तोमर मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक तौर पर बताया गया कि क्रेन से रखते समय गर्डर फिसल जाने से नीचे गिर गया। हालांकि लोगों ने गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए, लेकिन तोमर ने कहा कि यह तो विशेषज्ञ टीम जांच करने के बाद ही कोई राय देगी। एनएचएआई इस बायपास का निर्माण करीब 148 करोड़ रुपए की लागत से करवा रही है, जिसके तहत मंगलवार को आरसीसी का गर्डर पैडस्टल पर रखते समय हादसा हो गया। मौके पर मौजूद धरई गांव के किसान कायम सिंह ने बताया कि करीब 3.35 बजे से गर्डर पैडस्टल पर रखा गया था, जिस पर चार श्रमिक भी पैडस्टल पर चढ़े थे, जिनमें से एक गिर गया, जिसे उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन जिला अस्पताल में वह नहीं पहुंचा है। हालांकि नायब तहसीलदार ने किसी के घायल होने की जानकारी से इनकार किया है। हादसे के तुरंत बाद गैस कटर मंगवाकर गर्डर को काटने का काम शुरू करवा दिया गया है। नायब तहसीलदार का दावा है कि रात में ही इसे हटाकर रास्ता खोल दिया जाएगा।