CM KAMLANTH: घोषणा नहीं काम करते हैं, विश्वास के साथ कहते हैं कि भिण्ड को विकास की मुख्य धारा से जोडऩे का काम करेंगे

CM KAMLANTH: घोषणा नहीं काम करते हैं, विश्वास के साथ कहते हैं कि भिण्ड को विकास की मुख्य धारा से जोडऩे का काम करेंगे

cm kamalnath in bhind for inauguration of development project: महिला सम्मेलन व रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद डॉ. रामलखन सिंह ने की। कार्यक्रम को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री इमरती देवी, पूर्व सांसद डॉ. रामलखन सिंह ने भी संबोधित किया।