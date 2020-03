शादी में शामिल होने जा रहे परिवार की कार पलटी, 8 लोग हुए घायल

eight people injured in car accident in bhind : जानकारी के मुताबिक भिंड में मुस्तरी में शादी समारोह में शामिल होने के जा रहे एक परिवार की कार मोड़ लेते वक्त पलट गई....