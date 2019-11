भिण्ड के पूर्व विधायक ने नशे में की साथी यात्री से मारपीट,भोपाल से आ रहे थे झांसी

former mla of bhind narendra singh kushwah fight with passanger : शिकायत के बाद भी सुनवाई न होने पर फरियादी ट्रेन के सामने लेट गया तब झांसी के जीआरपी थाना पुलिस ने पूर्व विधायक को हिरासत में लेकर मेडीकल कराया। पुलिस के मुताबिक फरियादी भी नशे में था। घटनाक्रम शनिवार अल सुबह 3 बजे से 4:30 बजे के बीच का है।