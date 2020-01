IT ने भेजा 3.49 करोड़ का नोटिस तो चेक किया बैंक का स्टेटमेंट , सैलरी 6 हजार और खाते में आए एक अरब से ज्यादा रुपये

भिंड/ मध्यप्रदेश के भिंड जिले में रहने वाले रवि गुप्ता के होश उस वक्त उड़ गए जब पिछले साल मार्च महीने में आयकर विभाग ने उन्हें टैक्स चोरी को लेकर नोटिस भेजा। टैक्स के रूप में उन्हें 3.49 करोड़ रुपये चुकाने थे। रवि ने उस वक्त इसे हल्के में लिया था। जनवरी 2020 में रवि गुप्ता को फिर से इनकम टैक्स का नोटिस आया। इसके बाद ग्वालियर स्थित आयकर विभाग में जाकर अपने बैंक का स्टेटमेंट चेक करवाया तो उसके होश उड़ गए।

रवि गुप्ता को आयकर विभाग ने जो नोटिस भेजा है, वह साल 2011-12 का मामला है। इस साल रवि गुप्ता के अकाउंट से 132 करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन हुए हैं। रवि गुप्ता का यह अकाउंट मुंबई के मलाड़ स्थित एक्सिस बैंक में खुला हुआ है। स्टेटमेंट रवि का सिर घूम गया कि वह जिंदगी में कभी मुंबई गया ही नहीं है तो फिर उसके नाम से अकाउंट वहां कैसे खुल गया। अकाउंट खोलने के लिए जो कागजात दिए गए हैं। वह भी सही है।

मेरी सैलरी थी 6 हजार रुपये

रवि ने अब इसकी शिकायत मध्यप्रदेश पुलिस से की है। रवि का कहना है कि मेरे नाम पर खुले खाते से ट्रांजेक्शन साल 2011-12 में हुए हैं। उस समय हमारी सैलरी छह से सात हजार रुपये की थी। यानी पूरे साल की कमाई एक लाख रुपये भी नहीं थी। साथ ही मैं कभी मुंबई गया भी नहीं, ऐसे में मेरे कागजातों का उपयोग कर किसी ने मेरे साथ फर्जीवाड़ा किया है।

17 जनवरी 2020 तक जमा करो

धोखे से करोड़पति बना रवि गुप्ता को आयकर विभाग की तरफ से जो नोटिस मिला है, उसके अनुसार टैक्स चोरी की यह राशि उसे 17 जनवरी 2020 तक जमा करना है। रवि के अनुसार एक्सिस बैंक में जो खाता उसके नाम से खोला गया है, उसमें उसे टिया ड्रेडर्स का प्रोपराइटर बताया गया है। जिसमें उसके पैन कार्ड का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही सिग्नेचर भी उससे काफी मिलता-जुलता हुआ है। रवि के अनुसार इस संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में सवाल बैंक पर भी है कि उसने बिना वेरिफाई किए खाता कैसे खोल दिया।



वेरिफाई फॉर्म में जिक्र

वहीं, बैंक ने जो वेरिफाई फॉर्म भरा है। उसके अनुसार वह रवि के मुंबई में स्थित हनहाउस बिजनेस सेंटर, पर्सनल कार, गुड्स वैन को वेरिफाई किया। मगर रवि यह कह रहा है कि वह कभी वहां नहीं गया है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं हैं तो फिर बैंक ने सारी चीजें वेरिफाई कैसे किया। मुंबई के एड्रेस के रूप में लिखा है टिया ट्रेडर्स 7/ए, जीआरडी धन मैंसन, गजधर रोड, सी वार्ड, एसएस रोड मुंबई, महाराष्ट्र है।

Madhya Pradesh:Ravi Gupta from Bhind with monthly income of Rs 6000 claims he received income tax notice to pay Rs 3.49 cr as tax.He says,"In 2011, an account was opened using my pan card&photo, from which transaction of Rs 132 cr has been done. I haven't opened the account." pic.twitter.com/3Cct4uYxk1