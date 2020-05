COVID 19 : 15 दिन में महज 127 किसान ही बेच सके 2595 क्विंटल फसल

less purchasing of crop from farmers in bhind : इनसे भी केवल 2 हजार 595 क्विंटल फसल ही खरीदी गई है। जबकि आम दिनों में यह आंकड़ा प्रति दिन का हुआ करता था