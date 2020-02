स्पीड में आ रही बाइक गिट्टी पर फिसली, एक की हुई मौत दूसरा गंभीर घायल

man died in bhind due to bike slip on highway : यहां एक बाइक सवार तेज रफ्तार में गाड़ी लेकर जा रहा था। सडक़ पर पड़ी गिट्टी के कारण उसकी गाड़ी फिसल गई ।