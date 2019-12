अवैध रेत खनन के विवाद में युवक की हत्या, मंत्री गोविन्द सिंह का हे क्षेत्र

man murder in fight for illegal sand mining in bhind : बता दें कि लंबे समय से लहार सहित जिले भर में खनिज विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही व पुलिस के संरक्षण में अवैध रेत खनन का कारोबार फल फूल रहा है।