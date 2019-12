VIDEO : गंदी नियत से आधी रात को घर में घुसा युवक, गांववालों ने पेड़ से बांध कर पीटा

man tied with tree in bhind in case of eve teasing : जानकारी के मुताबिक जिले के सिरौली गांव में जीतू गुर्जर नाम का युवक शनिवार-रविवार की रात गांव के एक घर में चुपके से जा घुसा। घर की महिलाओं ने आहत सुन देखा तो जीतू कमरे में झांक रहा था