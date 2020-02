भिंड में मां-बेटे की गोली मारकर हत्या, रेलवे स्टेशन के पास झाडिय़ों में मिलें शव

mother and son dead body found near to bhind railway station : शवों को देखकर लोगों को लगा की ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई होगी लेकिन पास जाकर मालूम हुआ की दोनों को गोली मारी गई।