अद्वितीय घटना : इतिहास में नहीं हुआ ऐसा, अक्षय तृतीया पर नहीं हुआ विवाह आयोजन

no marriage on akshay tratiya in bhind : न शादी विवाहों का आयोजन हो रहा है और न हीं अन्य किसी प्रकार के उत्सव मनाए जा रहे। जिससे प्रत्येक वर्ष की तरह होने वाला ..........