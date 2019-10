काम करते वक्त हाथ में उलझ गया बिजली का तार, बुजुर्ग की हुई दर्दनाक मौत

old man death by electric shock in bhind: नाथू सिंह 75 पुत्र भूपेंद्र सिंह भदोरिया अपने घर के पास बंधे जानवरों पशुओं के लिए साफ सफाई का काम कर रहे थे। तभी विद्युत करंट का तार उनके ऊपर टूटकर गिरा और हाथ में उलझ गया।