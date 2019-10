VIDEO: डैम में नहाने गए चचेरे भाई डूबे, एक की मिली लाश दूसरे की तलाश जारी

two cousin brother died in water reservoir in bhind: दो भाईयों की डूबने की खबर मिलते ही गोहद में अफरा-तफरी मच गई। बेसली नदी में नहाने के लिए निकले दो चचेरे भाई डूब गए। नरेंद्र कुशवाह और जितेंद्र कुशवाह निवासी गोहद बेसली बांध में नहाने के लिए गए थे