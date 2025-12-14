14 दिसंबर 2025,

भिंड

गांव की हाई-टेक सुरक्षा के लिए ग्रामीणों ने 1.44 लाख रुपए देकर लगावाए कैमरे

गांव की सुरक्षा को लेकर ऊमरी के ग्रामीणों ने एक अच्छी पहल की है। 500 रुपए से सहयोग राशि एकत्रित करके ग्रामीणों ने एक लाख 44 हजार रुपए का चंदा जुटाया।

भिंड

image

Avdhesh Shrivastava

Dec 14, 2025

भिण्ड. गांव की सुरक्षा को लेकर ऊमरी के ग्रामीणों ने एक अच्छी पहल की है। 500 रुपए से सहयोग राशि एकत्रित करके ग्रामीणों ने एक लाख 44 हजार रुपए का चंदा जुटाया। इस सहयोग राशि से ऊमरी और कनावर में भगत की गढिय़ा चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर गोव की हाईटेक सुरक्षा की जा रही है। जिससे यूपी के साथ ही फूप और पांडरी की ओर से आने वालों की गतिविधि पर निगरानी शुरू हो गई है। ऊमरी में लगे कैमरों से हाल ही में एटीएम गिरोह सहित दो बड़ी वारदातें भी ट्रेस हुई हैं।

वारदात कर यूपी भाग जाते हैं बदमाश

ऊमरी में आए दिन बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे थे और अधिकांश बदमाश आसानी से यूपी सीमा से फरार हो जाते थे। इस पर थाना प्रभारी शिवप्रताप सिंह यादव ने दुकानदारों और ग्रामीणों से सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए सहयोग मांगा। पहले चरण में 72 हजार रुपए का चंदा एकत्रित किया गया, जिससे छह महीने पूर्व ऊमरी में पांडरी तिराहे के पास चार आईपी कैमरे लगाए गए। इनका कंट्रोल रूम थाना परिसर और टीआई शिवप्रताप सिह के मोबाइल पर है। बुधवार को कनावर में भी ग्रामीणों के सहयोग से दूसरे चरण में चार और कैमरे लगाए गए हैं। व्यापारियों व ग्रामीणों के सहयोग से अब पूरे ऊमरी में कैमरे लगाने की तैयारी है।

मुख्य मार्ग पर लगाए गए कैमरे

दोनों ही गांवों के मुख्य मार्ग पर चार-चार कैमरे लगाए गए हैं। यह आईपी कैमरे हैं जो आठ मेगा पिक्सल के हैं। दोनों तरफ सौ-सौ मीटर तक कैमरों का व्यू रहेगा जो 30 मीटर की रेंज में वाहन की नंबर प्लेट भी ट्रेस करेगा। जबकि 100 मीटर तक वारदात करके भागने वाले बदमाश का चेहरा कैमरे में कैद हो जाएगा। समाजसेवी हरिसिंह भदौरिया, राघवेंद्र सिंह, मिस्टर खान ने कैमरे लगाने की पहल शुरू की थी, जो अब सफल होती नजर आ रही है।

कैमरे से खुली बड़ी वारदात

कैमरा लगने के बाद कई वारदातों में पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली है। जिले में एटीएम बदलकर लोगों के खाते खाली करने वाले गिरोह का सुराग ऊमरी में लगे सीसीटीवी कैमरों से ही लगा था। सीसीटीवी कैमरों की मदद से ही पुलिस ने 4 लोगों में हिरासत में लेकर पूछताछ तो वारदात को खुलासा हुआ। हाल ही में गुजरात से चोरी होकर आई एक कार को भी पुलिस ने पकड़ा है।
………………………………………………………………
सभी के सहयोग से सुरक्षा की ²ष्टि से कैमरे लगाए जा रहे हैं। आरोपियों को सीसीटीवी की मदद से पकड़ा भी जा रहा है। व्यापारी भी अपनी-अपनी दुकान पर कैमरे अवश्य लगाएं।
शिवप्रताप सिंह, टीआई, थाना ऊमरी

Published on:

14 Dec 2025 11:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / गांव की हाई-टेक सुरक्षा के लिए ग्रामीणों ने 1.44 लाख रुपए देकर लगावाए कैमरे

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

