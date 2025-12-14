गांव की हाई-टेक सुरक्षा के लिए ग्रामीणों ने 1.44 लाख रुपए देकर लगावाए कैमरे

ऊमरी में आए दिन बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे थे और अधिकांश बदमाश आसानी से यूपी सीमा से फरार हो जाते थे। इस पर थाना प्रभारी शिवप्रताप सिंह यादव ने दुकानदारों और ग्रामीणों से सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए सहयोग मांगा। पहले चरण में 72 हजार रुपए का चंदा एकत्रित किया गया, जिससे छह महीने पूर्व ऊमरी में पांडरी तिराहे के पास चार आईपी कैमरे लगाए गए। इनका कंट्रोल रूम थाना परिसर और टीआई शिवप्रताप सिह के मोबाइल पर है। बुधवार को कनावर में भी ग्रामीणों के सहयोग से दूसरे चरण में चार और कैमरे लगाए गए हैं। व्यापारियों व ग्रामीणों के सहयोग से अब पूरे ऊमरी में कैमरे लगाने की तैयारी है।