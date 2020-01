3 साल की मासूम की आग में झुलस कर मौत, मां लड़ रही जिंदगी और मौत से जंग

woman and her minor child scorched by fire : जानकारी के मुताबिक जिले के फूप कस्बे में रहने वाली रिचा भदौरिया (26) व उसकी 3 साल की बेटी दिव्यांसी आग से झुलस गए ।