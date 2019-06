रेसलर बबीता फौगाट ने अपना हमसफर चुना, पहलवान विवेक सुहाग से करेंगी शादी, ऐसा रोमांटिक ट्वीट कर जताई खुशी

(भिवानी): अंतर्राष्ट्रीय महिला रेसलर बबीता फौगाट ने अपना हमसफर चुन लिया है। बबीता भारत केसरी पहलवान विवेक सुहाग से शादी के बंधन में बंधेगी। झज्जर जिले के गांव मातनहेल निवासी विवेक सुहाग का परिवार नजफगढ़ में रहता है। बबीता के पिता द्रोणाचार्य अवार्डी महाबीर पहलवान व चाचा सज्जन बलाली ने रिश्ता पक्का किया।



बबीता फौगाट ने ट्विट कर अपने हमसफर के बारे में जानकारी दी है। बबीता ने रोमांटिक ट्वीट किया। यह ट्वीट दोनों की बोडिंग और लव केमिस्ट्री को दिखाता है। बबीता ने ट्वीट कर कहा कि '' तुम जानते हो, जब तुमने मेरे बापू के पैर छु लिए, यह वह अधिकारिक समय जब दिल वाले दुलहनियां ले लाएंगे।'' बता दें कि इस फोटो में विवेक सुहाग बबीता के पिताजी और बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे है। इस दौरान घर के बडे और नए दुल्हे राजा भी काफी खुश नजर आ रहे है।

@SuhagVivek you know it's official when you get the blessing from my bapu 😄. It's time for Dilwale to take her Dulhaniya 😍😍😍



#love #blessing #family #sweetheart #myman #cupid #engaged #lifeline #myhero #TuesdayThoughts pic.twitter.com/llfr4zxw6D