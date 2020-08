Coronavirus Vaccine: Covaxin ट्रायल के दूसरे फेज ने पकड़ी रफ्तार, पहले फेज में नहीं दिखा कोई साइड इफेक्ट

जिन व्यक्तियों को दवा का डोज दिया गया था उनमें कोई साइडइफेक्ट दिखाई नहीं दे रहे है...