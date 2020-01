अब मंदिर नहीं शिक्षा के लिए दिया जाएगा दान

बेटियों के नाम से चर्चित (Famous in the name of daughters) दादरी के गांव कमोद (Village of Dadri) की पंचायत ने नव वर्ष पर अनोखी पहल (Unique initiative on new year) की है। गांव में अब बेटियों व युवाओं को घर पर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग (Competitive exam coaching) के साथ-साथ कम्प्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। गांव में शादी-समारोह के दौरान मंदिर नहीं बल्कि शिक्षा के लिए दान दिया जाएगा, जो युवाओं की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा।