घर से हजारों किलोमीटर दूर अपनों के इंतजार में बैचेन हैं निगाहें

भिवानी: ( Corona News ) किसी के पिता को इंतजार है, किसी को ( Every one is waiting for their love one ) पति का तो किसी को बेटे का, हजारों किलोमीटर दूर हर पल बेसब्री से इंतजार में बीत रहे हैं। ऊपर से दहशत अलग ( Living in terrible situation ) है। दहशत यह है कि पता नहीं कोई अनहोनी नही ( They don't know what will happen ) हो जाए। एक तरफ यह मानसिक हालत हरियाणा के भिवानी क्षेत्र के गांव बहल में है तो दूसरी तरफ इटली के बोल्जानो शहर में फंसे इस गांव के लोगों की है। कोरोना वायरस के नित नए समाचार और बैचेनी बढ़ा रहे हैं। इटली का नाम इनमें प्रमुखता से आ रहा है। ऐसे में दोनों तरफ चिंता ओर बढ़ गई है। पूरे विश्व में कोरोना के फैल जाने से भय का वातावरण बना हुआ है।

स्वास्थ्य जांच के बगैर वापसी संभव नहीं

दिक्कत यह है कि अब कोई भी अपने देश अपनी मनमर्र्जी से आ-जा नहीं सकता। विशेषकर इटली में जिस कदर कोरोना का प्रकोप फैला हुआ है और मौतें हो रही हैं, ऐसे में वहां से सुरक्षित वापस आना किसी चुनौती से कम नहीं हैं। केंद्र सरकार ने तय किया है कि जब तक सभी का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो जाएगा, कोई भी विदेश से वापस नहीं आ पाएगा। इटली में चुंकि बेहद संवेदनशील है, इसलिए यहां से चिकित्सकों की टीम के जांच के बगैर किसी का लौटना आसान नहीं है। बहल गांव के करीब 70 से अधिक लोग हर दिन सरकार की हरि झंडी का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। केन्द्र सरकार ने चिकित्सकों की टीम भेजने का ऐलान जरूर किया, है पर टीम कब जाएगी, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।

दहशत है पर उम्मीद भी

बहल गांव के मदल लाल का परिवार इटली में है। इनके दो बेटे व एक पौत्र इटली में हैं। इसके अलावा छोटे बेटे सांवर सांखला की पत्नी, बेटा व बेटी भी बोल्जानो में है। पथरायी आंखों से मदनलाल अपने परिवार की बाट जोह रहे हैं। भगवान से यही दुआ करते हैं कि उनके परिवार को सरकार जल्दी से जल्दी बुला ले। यही स्थिति इधर गांव तो उधर बोल्जानों में भी है। कमोवेश यही हाल बजरंग खन्ना, संजय, राकेश तथा देबू सहित अन्य लोगों के परिवारों का है। सभी को स्वदेश वापसी की उम्मीद है, जब तक यह पूरी नहीं होगी तब तक दहशत कम नहीं होगी।