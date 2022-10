अरविंद अकेला कल्लू की फिल्म 'राम अबराम' का फर्स्ट पोस्टर हुआ रिलीज, हिंदू Vs मुस्लिम एंगल पर आधारित होगी फिल्म?

अपने दमदार अभियन और गायिकी के मशहूर रविंद अकेला कल्लू अपनी फिल्म ‘राम अबराम’ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो गया है जो सोशल मीडिया पर काफी तहलका मचा रहा है।

Published: October 05, 2022 11:30:23 am

भोजपुरी सुपरस्टार एक्टर अरविंद अकेला कल्लू की मोस्ट अवेटेड भोजपुरी फिल्म 'राम अबराम' का पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रामनवमी के पावन पर्व पर लांच किया गया है। पोस्टर के आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। फिल्म के पोस्टर में अरविंद अकेला कल्लू दो अलग अलग लुक्स में नजर आ रहे हैं। लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं।

arvind akela kallu upcoming bhojpuri film ram abram poster is out now