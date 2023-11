भोजपुरी स्टार यश कुमार की फिल्म ‘डीएफओ’ का पोस्टर हुआ रिलीज, आपने देखा क्या?

मुंबईPublished: Nov 10, 2023 05:39:26 pm Submitted by: Adarsh Shivam

Yash Kumar DFO First Look Out: फिल्म के फर्स्ट लुक को लेकर यश कुमार ने कहा, “डीएफओ एक बेहतरीन फिल्म होने वाली है। इसके लिए मैंने खूब तैयारी भी की थी। फिल्म की कहानी दर्शकों को रोमांच की ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी।

पुलिस वर्दी में दिखे भोजपुरी अभिनेता यश कुमार

Yash Kumar DFO First Look Out: भोजपुरी सुपरस्टार यश कुमार की एक के बाद एक फिल्मों के फर्स्ट लुक आउट हो रहे हैं। अब उनकी नई फिल्म डीएफओ का फर्स्ट लुक जारी हुआ। इस फिल्म में यश कुमार एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आने वाले हैं, जो फिल्म के फर्स्ट लुक में भी देखने को मिल रहा है। इस फिल्म के निर्माता वेणुगोपाल के ठक्कर, अमित गुप्ता और अखिलेश सिंह हैं।