एक साल के अंदर दो भाइयों को खो चुके हैं रवि किशन, मौत की खबर सुनते ही फूट-फूट कर रोने लगे एक्टर

फिल्म एक्टर रवि किशन के बड़े भाई राम किशन का निधन हो गया। इस बात की जानकारी खुद रवि किशन ने ट्वीट कर दी है। राम किशन का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। वह मुंबई में रहकर रवि किशन के प्रोडक्शन का काम देखते थे। इससे पहले पिछले साल मार्च में रवि किशन के बड़े भाई रमेश शुक्ला की मौत हो गई थी।

Ravi Kishan’s brother Ram Kishan Shukla died at the age of 53