Covid-19: कोरोना का चंबल संभाग में घुसपैठ, इलाके में हड़कंप

भोपाल. मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को कोरोना के 41 नए मरीज मिले। सबसे ज्यादा इंदौर में 23 केस सामने आए। वहीं इंदौर के बाद मुरैना में 10 केस सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह चंबल इलाके में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उससे देखकर यही लग रहा है कि आने वाले समय में इंदौर के बाद चंबल का इलाका कोरोना का हॉट स्पॉट हो सकता है।

दरअसल, मध्य प्रदेश में कोरोना का केंद्र अभी तक इंदौर बना हुआ था। अब कोरोना ने चंबल के इलाके में भी भयानक तरीके से घुसपैठ की है। अभी तक पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में कोरोना के कुल 6 मामले थे लेकिन शुक्रवार को एक साथ 10 पॉजिटिव केस मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पॉजिटिव पाए गए मरीजों के परिजनों को आइसोलेट कर दिया गया है।

Madhya Pradesh: 10 more people have tested positive for #Coronavirus in Morena. All of them are kin of a Dubai-returned couple who had tested positive earlier. Priyanka Das, Collector says," samples of the other 18 family members have been found negative." (3.4) pic.twitter.com/GSHarTW1A3