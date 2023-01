प्रदेश में नर्मदा किनारे बनेंगे 14 नगर वन, 16 करोड़ की लागत से 406 हेक्टेयर में होगा विकसित

Submitted by:

डिंडोर में तीन हेक्टेयर में बनेगा नगर वाटिका, नगर वन की तरह ऑक्सीजन बैंक का काम करेगा, इनमें ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए जाएंगे

Jabalpur is claiming for the Incubation City scheme.