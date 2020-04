Coronavirus Updates: देख लीजिए LIST, कौन-कौन से जिले हो गए पूरी तरह सील

भोपाल. प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में अब प्रदेश सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। जानकारी के अनुसार, प्रदेश की शिवराज सरकार ने यहां के 15 जिलों को पूरी तरह सील कर दिया है। इस दौरान किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी

