घंटों खेलता रहा PUBG, आखिरी में चिल्लाया मार दो...ब्लास्ट करो... और खुद गिरा तो कभी नहीं उठा

भोपाल. मध्यप्रदेश के नीमच से दिल दहलाने देने वाली खबर आई है। जिनके घरों में बच्चें उनके लिए तो यह जरूरी खबर हैं। अगर नहीं चेते तो आपका बच्चा भी इसका शिकार हो सकता है। मध्यप्रदेश के नीमच में ऐसा ही कुछ हुआ हैै, जहां पबजी खेलते-खेलते एक सोलह वर्षीय लड़के की जान चली गई।

मोबाइल क्रांति के इस दौर में बच्चों ऑनलाइन गेम की आदत लगी है। ये बच्चे खाली वक्त मिलते ही मोबाइल उठा गेम खेलने में लग जाते हैं। ब्लू व्हेल के बाद अब बच्चों की दीवानगी खतरनाक गेम पबजी की ओर है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बार दिल्ली में बच्चों को संबोधित करते हुए पबजी का जिक्र किया था। पबजी खेलते-खेलते बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो उनके लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं।

Madhya Pradesh: Furkan Qureshi, a 16-year-old boy in Neemuch died due to cardiac arrest while continuously playing mobile game pubg on May 28. Dr Ashok Jain,Cardiologist says,"He was brought without pulse. We tried to resuscitate him but we couldn't." (1/2) pic.twitter.com/2ev4NlTvN6

पबजी खेलने के दौरान नीमच में एक सोलह साल के लड़के की मौत हो गई है। मृतक युवक का नाम फुरकान है। वह अपने चचेरे भाई की शादी में आया हुआ था। सेंट्रल स्कूल नसीराबाद का छात्र था। परिजन शादी समारोह में मशगूल थे तो फुरकान पबजी खेलने में बिजी था। गेम आखिरी पलों में जब रोमांच पर था तो वह चीख रहा था कि मार दो...ब्लास्ट करो...

Dr Ashok Jain,Cardiologist: His parents informed that he was playing PUBG game for 2-3 hours, while playing the game a person becomes so excited that it might cause sudden cardiac arrest. I request parents and govt to keep a check on such games. (2/2) https://t.co/zk8fPWQfzd