शिरोमणी अकाली दल का सीएम कमलनाथ पर बड़ा हमला, की गिरफ्तारी की बात

भोपाल/ शिरोमणी अकाली दल ने मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ पर बड़ा हमला किया है। सिख दंगे को लेकर शिरोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से सीएम कमलनाथ पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं, सिख दंगे की जांच कर रही है एसआईटी ने फिर से केस को रिओपन कर दिया है। सुखबीर सिंह बादल ने सीएम पर एक के बाद एक ट्वीट कर वार किया है।

इस मामले में एसआईटी अब नए सबूत इकट्ठा कर रही है। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर लिखा है कि 1984 सिख दंगे के आरोपी सीएम कमलनाथ की तरफ न्याय का पहिया बढ़ने लगा है। शिरोमणी अकाली दल एसआईटी के उस कदम का स्वागत करता है जिसमें वह संसद मार्ग में दर्ज एफआईआर की फिर से जांच करने जा रही है। संसद मार्ग में दर्ज एफआईआर में गवाहों ने दावा किया है कि कमलनाथ ने रकबगंज गुरुद्वारे पर हमला किया। हमें उम्मीद है कि जल्द ही कमलनाथ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Wheels of justice have started moving against 1984 genocide culprit & MP CM Kamal Nath. SAD welcomes SIT move to reopen investigation into Parliament Street FIR in which witnesses claim @OfficeOfKNath led mob attacking Rakabganj gurdwara. We are hopeful Nath will be arrested soon — Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) September 9, 2019

सुखबीर सिंह बादल ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए यह उचित समय है कि उन्हें सीएम पद से बर्खास्त कर दें। दो गवाहों सहित एक पत्रकार ने पहले ही रकबगंज गुरुद्वारे पर हमले में इनकी भूमिका का खुलासा किया है। अब उनके बयान दर्ज कर एफआईआर में सीएम कमलनाथ का नाम शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है।

It is high time @INCIndia President Sonia Gandhi sacks #KamalNath as MP CM. Two witnesses including a journalist have already disclosed his role in attack on Gurdwara Rakabganj. Now way has been cleared for recording their statement & inclusion of Nath’s name in FIR. — Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) September 9, 2019

वहीं, शिरोमणी अकाली दल के नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह अकाली दल की बड़ी जीत है, एसआईटी ने फिर से फाइल खोल दी है। उन्होंने कहा कि सिख दंगे में केस नंबर 601/84 को दोबारा खोला जा रहा है, जिसे बंद कर दिया गया था। हमारी बात को सुनते हुए गृह मंत्रालाय ने इसको मान लिया है और दोबारा इस केस की जांच होगी। हमलोगों ने कमलनाथ के खिलाफ इस मामले में लंबी लड़ाई लड़ी है। सिरसा ने सोनिया गांधी से सीएम कमलनाथ को हटाने की मांग की है।

MS Sirsa, Shiromani Akali Dal: We demand that Congress president immediately takes resignation of Kamal Nath & oust him from his post so that the Sikhs get justice. We also demand that the 2 witness be given security as they will testify against a CM in connection with a massacre https://t.co/7y7q6YlrlS — ANI (@ANI) September 9, 2019

गौरतलब है कि इस मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार जेल में हैं। अकाली दल इसे लेकर लंबे अर्से से लड़ाई लड़ रही है। एसआईटी के इस फैसले पर अकाली दल के और भी कई नेताओं ने कांग्रेस पर हमला किया है।