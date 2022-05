demonstration ; 20 हजार किसानों को नहीं मिली बीमा राशि

किसानों ने बीमा राशि को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

Published: May 05, 2022 08:04:04 pm

बैतूल. बैंकों की गलती की वजह से जिले भर के 30 पटवारी हलका के लगभग 20 हजार किसानों को वर्ष 2020 की बीमा राशि नहीं मिली है। राशि के लिए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को भी जिला मुख्यालय पर किसानों ने प्रदर्शन कर बीमा राशि की मांग की है।

20 thousand farmers did not get insurance amount