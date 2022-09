आज सांकेतिक भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस, आप भी जानें इतिहास और फैक्ट्स

इस बार है ये थीम

इस दिवस के लिए दुनिया भर में हर साल एक नई थीम रखी जाती है। इस साल वर्ष 2022 की थीम - 'Sign Languages Unite Us यानी 'सांकेतिक भाषाएं हमें एकजुट करती हैं' - घोषित की गई है। वहीं, बात करें पिछले वर्ष 2020 की थीम - 'We Sign for Human Rights' थी, जबकि वर्ष 2021 की थीम - 'Sign Languages for Everyone' थी।

इसलिए मनाया जाता है आज

विश्व भर में मनाए जाने वाले इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस को 23 सितंबर को 'इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ' के साथ मनाया जाता है। सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव वल्र्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ (WFD) द्वारा लाया गया था और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में 19 दिसंबर 2017 को पारित किया गया था। इसके बाद पहली बार वर्ष 2018 में इसे इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ' के तौर मनाया गया और फिर एक दिवस के तौर पर 23 सितंबर को इसे मनाए जाने की घोषणा की गई। दरअसल यह दिवस के प्रस्तावक - 'वल्र्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ' का स्थापना दिवस है।