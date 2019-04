मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों से मिला 281 करोड़ का हवाला

भोपाल. मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों पर छापे के दूसरे दिन इनकम टैक्स विभाग ने सब कुछ साफ कर दिया है। विभाग ने ट्वीट कर कहा है कि अब तक की कार्रवाई में 281 करोड़ रुपए का हवाला पकड़ा गया है। जबकि 14.6 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। इतना ही नहीं, न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर कहा है कि करीब 20 करोड़ रुपया तुगलक रोड स्थित एक बड़े राजनीतिक दल के दफ्तर में भी भेजा गया है। इनकम टैक्स विभाग ने साफ किया है कि उसे नेता, कारोबारी और अफसरों के गठजोड़ के तमाम कागज भी मिले हैं। इसके अलावा कई बेनामी संपत्तियों की भी जानकारी सामने आई है।

CBDT: A part of the cash was also transferred to the headquarter of a major political party in Delhi including about Rs 20 cr which was moved through hawala recently to the headquarter of the political party from the residence of a senior functionary at

Tughlak Road, New Delhi. https://t.co/CZ1EedwNrK — ANI (@ANI) April 8, 2019

Searches in Madhya Pradesh have detected wide spread & well-organized racket of collection of unaccounted cash of about ₹ 281 cr through various persons in different walks of life including business, politics & public service. — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) April 8, 2019

मालूम हो, रविवार रात दो बजे से इनकम टैक्स विभाग ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़, निजी सचिव आरके मिगलानी, भांजे रितुल पुरी समेत अश्विन शर्मा और प्रतीक जोशी के यहां पर छापे की कार्रवाई की थी। यह कार्रवाई पूरे देश में करीब चार राज्यों में 52 ठिकानों पर एक साथ की गई थी। जिसमें अकेले मध्यप्रदेश में छह जगहों पर थी।



आज कार्रवाई का ब्यौरा जारी करते हुए इनकम टैक्स विभाग ने साफ किया है कि विभाग को इस दौरान 281 करोड़ का हवाला मिला है। वहीं, 14.6 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। सबसे ज्यादा नकदी अश्विन शर्मा और प्रतीक जोशी से बरामद हुई है, जो करीब दस करोड़ से ज्यादा है। वहीं, दिल्ली में कई बेनामी संपत्तियां भी मिली हैं। 252 बोतब शराब भी बरामद हुई है।

Meticulous records of collection & disbursement of cash in form of hand written diaries, computer files & excel sheets found & seized corroborate the above findings.



Unaccounted cash of ₹ 14.6 cr has been found so far. — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) April 8, 2019

Searches in Delhi (group of a close relative of the senior functionary) have further led to seizure incl. cash book recording unaccounted transactions of ₹ 230cr, siphoning off money through bogus billing of more than ₹ 242 cr & evidence of more than 80 companies in Tax havens. — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) April 8, 2019

Several unaccounted/Benami properties at posh locations in Delhi have also been detected.



Instances of violations of Model Code of Conduct are being brought to the notice of ECI. — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) April 8, 2019

नेता, कारोबारी और अफसरों का गठजोड़ मिला

इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर कहा है कि उसे 281 करोड़ के हवाले के सबूत मिले हैं। जिनमें अफसर, कारोबारी और नेता शामिल हैं। इनके सबूत उसे हासिल हुए हैं। छापे के दौरान डायरी और कंप्यूटर हार्डडिस्क के साथ कुछ और भी सामान जब्त किया गया है, जिसमें कई और खुलासे होने की उम्मीद है।