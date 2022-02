24 घंटे में 5171 को कोरोना, इंदौर में 3, भोपाल-जबलपुर और सतना में 1-1 मरीज की मौत

मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, जहां हर दिन 8 से 10 हजार लोग कोरोना की चपेट में आ रहे थे, वहीं अब पूरे प्रदेश में पांच हजार लोग ही कोरोना की चपेट में आ रहे हैं,

3 patients death in Indore, 1 each in Bhopal-Jabalpur and Satna