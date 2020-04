कोरोना: एमपी के 10वें जिले में कोरोना की एंट्री, 3 पॉजिटिव केस मिलने के बाद शहर में कर्फ्यू

भोपाल. मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस का संक्रमण अब मध्यप्रदेश के 10वें जिले में पहुंच गया है। इससे पहले कोरोना वायरस के संक्रमित मध्यप्रदेश के 9 जिले में थे लेकिन अब ये 10 जिलों तक पहुंच गया है। शनिवार को बड़वानी जिले में तीन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले तीन पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

MP: 3 patients have tested positive for #coronavirus in Sendhwa of Barwani.Block Medical Officer says,"they are kin of a 90-year-old person who had died after returning from Saudia Arabia.However, his reports are awaited.We'll collect samples of all ppl they came in contact with" pic.twitter.com/vKraNvC5De