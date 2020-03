MP के 34 जिले 'लॉक', जानें क्या होता है लॉकडाउन

भोपाल. कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में दो दिन के अंदर अब तक 140 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक वायरस से संक्रमित लोगों की सख्या 415 पहुंच गई है। कई राज्यों को 'लॉक' कर दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के 34 जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है।

Total number of positive Coronavirus cases in the country is 415: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/xksiw6dkAR