पढ़ें, 70 दिन में 4 करोड़ वसूली का टारगेट, कर्मचारियों के पैर फूले

वित्तीय वर्ष की समाप्ति को महज दो महीने का समय शेष रह गया है लेकिन नगरपालिका की राजस्व वसूली महज 38 प्रतिशत भर हुई है। ऐसे में वसूली को लेकर बुधवार को नगरपालिका सीएमओ अक्षत बुंदेला ने राजस्व वसूली को लेकर समीक्षा की।

Instructions to the revenue staff to recover 6 lakhs per day