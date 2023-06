58 दुकानदारों ने जनवरी में भरा 63 लाख पर दुकानें अभी तक नहीं हुई आवंटित

दस करोड़ की लागत से निर्माणाधीन गंज बहुउद्देशीय शॉपिंग काम्प्लेक्स में विस्थापितों को दुकानें आवंटित करने के लिए नगरपालिका ने 58 दुकानदारों से 63 लाख रुपए जमा करा लिए, लेकिन आज तक दुकानों का आवंटन नहीं किया गया।

Ganj Mandi Complex under construction in which shops are to be allotted