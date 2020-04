शाह-नड्डा से मुलाकात के बाद सिंधिया की मांग पर बनी सहमति, मंत्रिमंडल में इन नेताओं को मिलेगी जगह

भोपाल. मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट के गठन को लेकर अटकलें तेज हैं। वहीं, दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता के बाद कैबिनेट के गठन को लेकर पेंच फंस गया है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश में संगठन के कुछ बड़े नेता चाहते हैं कि प्रदेश में लॉकडाउन के कारण छोटा मंत्रिमंडल बने, जिसमें कुछ लोग शपथ ले लें। वहीं, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि कैबिनेट का विस्तार में उनके समर्थक पूर्व 6 मंत्रियों को जगह मिले। लेकिन सूत्रों का कहना है कि सिंधिया की मांग पर सहमति बन गई है।

फिलहाल टला विस्तार

सूत्रों का कहना है कि फिलहाल शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट विस्तार को टाल दिया गया है। 21 अप्रैल के बाद कभी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी कैबिनेट को शपथ दिला सकते हैं। कैबिनेट में कौन-कौन होगा इसको लेकर भोपाल से दिल्ली तक मंथन जारी है।

