नपा में ‘600 कर्मचारियों’ को नहीं मिल रहा ‘वेतन’, बिगड़ जाएगा सिविल रिकॉर्ड

लगभग दो महीने पहले नपा कर्मचारियों ने नियमित वेतन भुगतान की मांग सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका प्रशासन से समयबद्ध वेतन भुगतान की मांग और स्वच्छता विभाग में घर बैठकर वेतन ले रहे कर्मचारियों को हटाने की थी, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन में देरी के कारण उनके परिवारों का आर्थिक संकट गहरा गया है। कई कर्मचारियों को कर्ज लेकर घरेलू खर्च चलाने पड़ रहे हैं।