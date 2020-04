कोरोना संक्रमण: हालात बिगड़े, एक दिन में 61 पॉजिटिव केस, पांच संक्रमितों की मौत

भोपाल. मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को मध्यप्रदेश में कोरोना का ब्लॉस्ट हुआ। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के 61 पॉजिटिव केस मिले। वहीं, पांच लोगों की मौत हो गई है। मंगलवार को 61 केस मिलने के बाद मध्यप्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 318 हो गया है। राजधानी भोपाल में सीएसपी अलीम खान समेत 21 लोग कोरोना संक्रमण की जद में आ गए हैं। खरगोन में एक ही परिवार में 8 लोग संक्रमित पाए गए हैं। ग्वालियर में 4, उज्जैन में 3, श्योपुर, मुरैना और इटारसी में एक-एक संक्रमित मिले हैं।

23 लोगों की मौत

मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक 23 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, भोपाल की स्थिति खराब है। पुलिस और कंट्रोल रूम के कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। राजधानी में मंगलवार को 21 नए मरज सामने आए। इनमें पांच सतपुड़ा भवन स्थि कोरोना कंट्रोल रूम में ड्यूटी करने वाले हैं। वहीं, पुलिस विभाग और उससे जुड़े सात लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं।

22 more persons have tested positive for #Coronavirus in Madhya Pradesh's Indore, taking the total number of cases in the district to 173. 15 people have died due to coronavirus , so far in the district: Mahatma Gandhi Memorial Medical College, Indore