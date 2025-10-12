Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

70% गाड़ियों में नहीं लगी ‘एचएसआरपी नंबर प्लेट’, अब करना पड़ेगा इंतजार !

MP News: परिवहन विभाग के मुताबिक सबसे बड़ी समस्या डेटा मिलान की सामने आ रही है। कई गाड़ियों का डाटा केंद्रीय सर्वर से मिलान नहीं हो रहा है।

2 min read

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 12, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) को लेकर परिवहन और पुलिस महकमा लगातर प्रायसरत है। लेकिन इसके बावजूद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगावने की राह में असुविधा भारी पड़ रही है। जिसका नतीजा यह है कि प्रदेश में 1.50 करोड़ से ज्यादा बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के गाड़ियां दौड़ रही है।

जानकारी के मुताबिक वाहन मालिकों को नंबर प्लेट लगवाने के लिए 15 दिनों तक का इंतजार करना पड़ रहा है। बता दें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक 2019 से पहले खरीदी गई सभी गाड़ियों में नंबर प्लेट लगावाना अनिवार्य किया गया है। जिसके बाद से लगातार परिवहन विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

केंद्रीय सर्वर से डेटा का नहीं हो पा रहा मिलान

परिवहन विभाग के मुताबिक सबसे बड़ी समस्या डेटा मिलान की सामने आ रही है। कई गाड़ियों का डाटा केंद्रीय सर्वर से मिलान नहीं हो रहा है। जिस वजह से भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर की संख्या भी सीमित होने के कारण तेज गति से प्लेट लगाने का काम नहीं हो पा रहा है। हालांकि विभाग लगातार एचएसआरपी नंबर प्लेटों के कार्य की निगरानी कर रहा है। वहीं कुछ वाहन मालिकों को कहना है कि स्लॉट बुकिंग के बाद भी नंबर प्लेट लगवाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।

परिवहन विभाग ने किए ये प्रयास

परिवहन विभाग द्वारा हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए सख्त निर्देश दिए जा चुके है। विभाग के मुताबिक अगर वाहनों में सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होंगी तो वाहन मालिकों को फिटनेस प्रमाण पत्र से लेकर वाहन के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूल सहित किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दिए जाने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा प्रदेशभर में दल गठित कर संबंधित वाहन डीलर के माध्यम से एआईसी वाहन पोर्टल पर वर्तमान की स्थिति दर्ज की जा रही है।

70% गाड़ियों में एचएसआरपी नहीं

हाईटेक नंबर प्लेट लगाने के मामले में मध्यप्रदेश की स्थिति देशभर में भी ठीक नहीं है। लोकसभा में पेश एक आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में 2.45 करोड़ से ज्यादा वाहन पंजीकृत है। जिनमें सिर्फ 65.72 लाख वाहनों पर ही एचएसआरपी लगी है। यानी प्रदेश के 1.79 करोड़ से अधिक वाहन बगैर नंबर प्लेट के दौड़ रहे है।

ये भी पढ़ें

निगम कर्मचारियों की ‘हाजिरी’ के लिए नया सिस्टम शुरु, बीएमसी सख्त
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 02:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 70% गाड़ियों में नहीं लगी ‘एचएसआरपी नंबर प्लेट’, अब करना पड़ेगा इंतजार !

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरु, सीएम मोहन यादव ने किया शुभारंभ

Pulse Polio Campaign :
भोपाल

एमपी में स्टूडेंट की मौत पर सियासत, जीतू पटवारी के बाद हेमंत खंडेलवाल भी एक्टिव हुए

Jitu Patwari and Hemant Khandelwal active on the death of a student in MP
भोपाल

आउटसोर्स कर्मचारियों समेत आठ संगठनों ने भरी हुंकार, मांगों को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे

भोपाल

EV पॉलिसी लागू, ‘कितने चार्जिंग स्टेशन हैं और वे कहां पर हैं’… मिलेगी जानकारी !

(सोर्स: सोशल मीडिया)
भोपाल

पलक झपकते ही सेल्समैन से 2 लाख की लूट, CCTV न होता तो किसी को पता भी न चलता

Robbery Case
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.