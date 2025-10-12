70% गाड़ियों में नहीं लगी ‘एचएसआरपी नंबर प्लेट’, अब करना पड़ेगा इंतजार !

परिवहन विभाग के मुताबिक सबसे बड़ी समस्या डेटा मिलान की सामने आ रही है। कई गाड़ियों का डाटा केंद्रीय सर्वर से मिलान नहीं हो रहा है। जिस वजह से भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर की संख्या भी सीमित होने के कारण तेज गति से प्लेट लगाने का काम नहीं हो पा रहा है। हालांकि विभाग लगातार एचएसआरपी नंबर प्लेटों के कार्य की निगरानी कर रहा है। वहीं कुछ वाहन मालिकों को कहना है कि स्लॉट बुकिंग के बाद भी नंबर प्लेट लगवाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।