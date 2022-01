24 घंटे में भाजपा सांसद सहित प्रदेश में 8 हजार लोग संक्रमित

कोरोना का नया वैरिएंट अधिक खतरनाक नहीं है, इसमें लोगों की जान जाने का डर कम है, ऐसे में लोग लक्षण नजर आने के बाद भी जांच नहीं करवा रहे हैं.

8000 people infected in the state including BJP MP in 24 hours