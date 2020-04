प्रदेश में बढ़ रहे संक्रमण के मामले, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए लोग, 9 गिरफ्तार

भोपाल. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देश में लॉकडाउन है। वहीं, दूसरी तरफ सभी धर्मगुरू अपने-अपने समुदाय के लोगों से अपील कर रहे हैं कि घरों से बाहर ना निकले इसके बाद भी कुछ लोग नहीं मान रहे हैं और धार्मिक कार्य के लिए बाहर निकल रहे हैं।

काजी की अपील घर में पढ़ें नमाज

कोरोना संक्रमण के कारण भोपाल काजी ने लोगों से अपील की थी कि घरों से ही नमाज पढ़ें। लेकिन शुक्रवार को हनुमानगंज इलाके में स्थिति एक मस्जिद में कुछ लोग एकत्रित हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी लोगों को हिरासत में ले लिया है।

क्या कहा पुलिस ने

टीआई महेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि शुक्रवार की शाम करीब सात बजे हमें सूचना मिली थी कि घोड़ा नक्कास, नस्तकन बानो मस्जिद में कुछ लोग नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहां पर करीब 9 लोग मौजूद थे। नमाज पढ़ने के बाद पुलिस सभी को थाने लेकर पहुंची और उनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया है।

Madhya Pradesh: 9 people, who were offering prayers at a mosque today in Bhopal, have been arrested by Police for violating the rules under #CoronavirusLockdown and the imposition of Section 144. pic.twitter.com/9jck3OW4YH