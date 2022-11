सीएम हाउस के पास लगे होर्डिंग पर क्यों चढ़ गया युवक, देखें VIDEO

भोपाल। श्यामला हिल्स स्थित मुख्यमंत्री आवास (CM house) के पास एक युवक ने जमकर हंगामा किया। यह युवक होर्डिंग पर युवक चढ़ गया। पहले तो लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में देखा कि वो काफी ऊंचाई पर जाकर बैठ गया है, तो वहां भीड़ एकत्र होने लगी। उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो उतरने को तैयार नहीं था। काफी समझाने-बुझाने की कोशिश की गई, जब तक रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई थी। वहां पुलिस बल भी पहुंच गया था।

दरअसल, एक विक्षिप्त युवक था, जो गुरुवार को दोपहर में होर्डिंग पर चढ़ गया। यह वहीं होर्डिंग है जिस पर लिखा हुआ है वेकलम टू सिटी ऑफ लेक (Welcome to the City of Lakes)। हॉलीवुड स्टाइल के इस होर्डिंग को भोपाल की शान माना जाता है। यह होर्डिंग इतना बढ़ा है कि तालाब के दूसरे छोर वीआईपी रोड और कोहेफिजा से भी स्पष्ट नजर आता है। इसी होर्डिंग पर यह विक्षिप्त युवक चढ़ गया था। पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंची सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल और रेस्क्यू टीम पहुंच गई थी। यह इलाका वीआईपी जोन में आता है। श्यामला हिल्स होने के कारण यहां मुख्यमंत्री निवास (CM residence) है और कई मंत्रियों के बंगले हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद नग्न हालत में विक्षिप्त युवक सीएम हाउस के पास से होते हुए तालाब के किनारे तक कैसे पहुंच गया। यह युवक होर्डिंग से भी गिर सकता था। इसके अलावा तालाब में भी जा सकता था। करीब आधे तक वो होर्डिंग पर ऊपर-नीचे होता रहा। इस दौरान लोगों की सांसें भी अटकी रही। युवक जैसे-तैसे नीचे उतरा, उसके बाद सभी ने राहत की सांस ली।