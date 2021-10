खुशखबरी: इन ट्रेनों में लगने जा रहे हैं एसी-3 टायर इकोनॉमी कोच, सस्ता होगा किराया, मिलेंगी कई सारी सुविधाएं

भोपाल। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए कई बदलाव किए जा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर रेलवे (Northern Railway) ने एक ट्वीट के जरिये जानकारी दी गई है कि विभिन्न एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों के कोच बदले जा रहे हैं। जोन की ओर से अपनी कुछ लंबी दूरी की यात्री ट्रेनों के कोच बदलने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद अब इन ट्रेनों को नए शामिल किए गए सस्ते एसी-3 टियर इकोनॉमी कोच मिलेंगे। कोरोना काल के बाद रेलवे ने यात्रियों को कम पैसों में एसी से सफर कराने का इंतजाम किया है।

This is notified for the information of Rail Passengers that Railways have decided to run the following Express Special Trains with revised compositions as under:- pic.twitter.com/lMD04XNqcP